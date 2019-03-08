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Göbeklitepe\'nin Maketi Cannes\'da Görücüye Çıkacak

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ\'NDE YER ALAN GÖBEKLİTEPE\'NİN MAKETİ, 12-15 MART TARİHLERİ ARASINDA CANNES\'DE DÜZENLENECEK DÜNYANIN EN BÜYÜK GAYRİMENKUL FUARI MIPIM\'DE SERGİLENECEK

Göbeklitepe\'nin Maketi Cannes\'da Görücüye Çıkacak

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ\'NDE YER ALAN GÖBEKLİTEPE\'NİN MAKETİ, 12-15 MART TARİHLERİ ARASINDA CANNES\'DE DÜZENLENECEK DÜNYANIN EN BÜYÜK GAYRİMENKUL FUARI MIPIM\'DE SERGİLENECEK

08 Mart 2019 Cuma 15:19
Göbeklitepe\'nin Maketi Cannes\'da Görücüye Çıkacak

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE YER ALAN GÖBEKLİTEPE'NİN MAKETİ, 12-15 MART TARİHLERİ ARASINDA CANNES'DE DÜZENLENECEK DÜNYANIN EN BÜYÜK GAYRİMENKUL FUARI MIPIM'DE SERGİLENECEK

İstanbul, 8 Mart 19 : UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin maketi, Fransa'nın Cannes şehrinde görücüye çıkacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Hong Kong merkezli mimari maket şirketi RJ Models tarafından bin 600 saatte üretilen maket, 12-15 Mart tarihleri arasında Cannes'de düzenlenecek dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'de sergilenecek.

Göbeklitepe'nin inşasının varsayılan teorilere göre yansıtıldığı bin parçadan oluşan maket, 20 kişilik bir ekip tarafından, Doğuş Grubu'nun desteğiyle, yaklaşık 2 ayda tamamlandı.

RJ Models'ın Hong Kong'daki fabrikasında üretilen Göbeklitepe maketi bin parçadan oluşuyor.  2,5x1,5 metre ölçülerindeki maketin hazırlanışında, Göbeklitepe ziyaretçi merkezi için özel hazırlanan materyaller ve Şanlıurfa Müzesi'nde bulunan çizimleri baz alındı. Makette ayrıca Göbeklitepe'nin inşa süreci varsayılan teorilere göre aktarılmaya çalışıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RJ Models bölgesel ortaklarından Uğur Maslamani, şunları kaydetti:

"Makete Göbeklitepe'nin o dönemki inşasını varsayılan teorilere göre yansıttığımız için bölgenin 12 bin yıl önceki varsayılan halini esas almak durumundaydık. Bunun için maketin yapımından daha uzun süren bir bilgi toplama sürecimiz oldu. Bu konuda Doğuş Grubu'nun büyük desteğini aldık, maketin yapımı için gerekli tüm teknik bilgileri Alman Arkeoloji'nin de desteğiyle bizimle paylaştılar ve ortaya eşsiz bir çalışma çıktı."

RJ Models bölgesel ortaklarından Hakan Özkan ise 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi nedeniyle maketin Türkiye'nin ve bölgenin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

(AA/AK/GÜL)

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