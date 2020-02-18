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Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Davada 9 Sanık Beraat Etti

MAHKEME, ANADOLU KÜLTÜR AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN KAVALA\'NIN TÜM SUÇLARDAN BERAATİNE VE TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Davada 9 Sanık Beraat Etti

MAHKEME, ANADOLU KÜLTÜR AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN KAVALA\'NIN TÜM SUÇLARDAN BERAATİNE VE TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

18 Şubat 2020 Salı 13:02
Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Davada 9 Sanık Beraat Etti
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MAHKEME, ANADOLU KÜLTÜR AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN KAVALA'NIN TÜM SUÇLARDAN BERAATİNE VE TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

AYŞE MÜCELLA YAPICI, ŞERAFETTİN CAN ATALAY, TAYFUN KAHRAMAN, ALİ HAKAN ALTINAY, YİĞİT AKSAKOĞLU, YİĞİT ALİ EKMEKÇİ, ÇİĞDEM MATER UTKU VE MİNE ÖZERDEN'İN TÜM SUÇLARDAN BERAATİ KARARLAŞTIRILDI

MAHKEME, DOSYALARININ AYRILMASINA KARAR VERDİĞİ FİRARİ 7 SANIK HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARINI DA KALDIRDI

İstanbul, 18 Şubat 20 (.): Türkiye'de Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatına karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, karar açıklandı.

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Mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi ve Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatına  karar verdi.

Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi.

7 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.

Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

(AA/TUĞ/YIL)

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