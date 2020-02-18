Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Davada 9 Sanık Beraat Etti

MAHKEME, ANADOLU KÜLTÜR AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN KAVALA'NIN TÜM SUÇLARDAN BERAATİNE VE TAHLİYESİNE KARAR VERDİ
AYŞE MÜCELLA YAPICI, ŞERAFETTİN CAN ATALAY, TAYFUN KAHRAMAN, ALİ HAKAN ALTINAY, YİĞİT AKSAKOĞLU, YİĞİT ALİ EKMEKÇİ, ÇİĞDEM MATER UTKU VE MİNE ÖZERDEN'İN TÜM SUÇLARDAN BERAATİ KARARLAŞTIRILDI
MAHKEME, DOSYALARININ AYRILMASINA KARAR VERDİĞİ FİRARİ 7 SANIK HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARINI DA KALDIRDI
İstanbul, 18 Şubat 20 (.): Türkiye'de Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatına karar verildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, karar açıklandı.
Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi.
7 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI
Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.
Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.
(AA/TUĞ/YIL)