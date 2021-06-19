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Genç oyuncu Avni Burak Yenice hayatını kaybetti

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Avni Burak Yenice'nin beyin damarındaki çatlama sonucu hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 20:17
Genç oyuncu Avni Burak Yenice hayatını kaybetti
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Sanat dünyası, çok genç bir üyesini kaybetmenin acısını yaşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan Avni Burak Yenice(30), beyin damarında meydana gelen çatlama nedeniyle hayatını kaybetti.

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SENDİKA'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Oyuncu Sendikasının duyurduğu acı haber sanat camiasını yasa boğdu. Oyuncu Sendikası'ndan vefatla ilgili açıklamada, "Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

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