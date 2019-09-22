banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100237
ALTIN
280.126
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1688
EURO
6.3129
Gazimağusa’da marangoz atölyesinde yangın
GAZİMAĞUSA’DA BÜYÜK YANGIN!
Bedis'te boğularak yaşamını yitirdi
BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA'DA YANGIN
Dipkarpaz'da uyuşturucu
DİPKARPAZ'DA UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Lefkoşa’da hırsızlık
Kapat

Gelin adayı düğün gününü nezarette geçirdi

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheli arasındaki kadın şüphelinin dün yapılması planlanan düğün gününü nezarethanede geçirdiği ortaya çıktı.

Gelin adayı düğün gününü nezarette geçirdi

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheli arasındaki kadın şüphelinin dün yapılması planlanan düğün gününü nezarethanede geçirdiği ortaya çıktı.

22 Eylül 2019 Pazar 08:35
Gelin adayı düğün gününü nezarette geçirdi

Adana merkezli 3 ilde iki gün önce düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheli arasındaki kadın şüphelinin dün yapılması planlanan düğün gününü nezarethanede geçirdiği ortaya çıktı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
Şebeke elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö'nün kız kardeşi G.Ö. ile erkek kardeşi C.Ö'nün de yakalanan 40 kişi arasında olduğu bildirildi.Daha önce şebekenin iki ay süreyle muhasebesini tuttuğu ileri sürülen zanlı G.Ö'nün dün yapılması planlanan düğünle de dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi.
Gelin adayı G.Ö, hakkındaki suçlamalar nedeniyle düğün gününü nezarethanede geçirdi.

BİR YILDA 95 MİLYON LİRA AKTARILDIĞI İDDİASI
Emniyet ekipleri, aramalarda ele geçirdiği dijital materyallerden şebekenin para trafiğini de tespit etti.
Buna göre, şebekenin son bir yıl içinde 7 farklı yasa dışı bahis sitesine yaklaşık 95 milyon lirayı banka hesapları ve kuryeler aracılığıyla aktardığı öne sürüldü.

banner317
Operasyon kapsamında ele geçirilen 500 bin liranın tamamının şebekenin Adana yöneticisi olduğu ileri sürülen A.G'nin evinde yapılan aramalarda bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramaya ilişkin görüntülerde, emniyet ekiplerinin desteler halindeki parayı salondaki konsolun içinde bulduğu görülüyor.
Öte yandan A.G'nin evinde farklı kişilere ait 105 banka kartı ile 100 sim kartın ele geçirildiği belirtildi.Şebekenin banka hesaplarını kullandığı kişilere aylık bin 500 lira ile 3 bin lira arasında aylık ödeme yaptığı iddia edildi.
Emniyet güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

OPERASYON
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Adana, Mersin ve Konya'da 20 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri olduğu iddia edilen A.Ö'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheliyi gözaltına almıştı.

 

Son Güncelleme: 22.09.2019 11:42
Anahtar Kelimeler:
Adana Gelin Hapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
TC İçişleri Bakanlığı: Aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı
TC İçişleri Bakanlığı: Aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Oktay: “Mali İşbirliği Protokolü çerçevesindeki katkı KKTC hesabına yatırıldı“
Oktay: “Mali İşbirliği Protokolü çerçevesindeki katkı KKTC hesabına yatırıldı“
Erdoğan, "Kıbrıs'ta Son Söz Paneli"ne bir mesaj yolladı
Erdoğan, "Kıbrıs'ta Son Söz Paneli"ne bir mesaj yolladı
AB ile vize serbestisi süreci hız kazanacak
AB ile vize serbestisi süreci hız kazanacak
Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyarı
Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyarı
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı
Ales başvuruları başladı
Ales başvuruları başladı
Çankaya’da 3’lü zirve
Çankaya’da 3’lü zirve

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim