Gaziantep\'te Kıbrıs Gazilerine Madalya Ve Berat Takdim Edildi

Gaziantep, 25 Aralık 19 : Gaziantep'te, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 95 gaziye madalya ve berat verildi.
Bir restoranda Kıbrıs Barış Harekâtı Millî Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.
Vali Davut Gül, törende, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinin 2 yıl süren zorlu bir dönem olduğunu dile getirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in özgürlüğü için 98 yıl önce 6 bin 312 şehit veren bir şehir olduğunu hatırlattı.
Ecdadın çok büyük bir mücadele verdiğini ve düşman birliklerine göre çok kolay geçilecek yerde sözde büyük orduları devirdiğini aktaran Şahin, "Bunu yaparken iman gücüyle hareket edilmiştir. Biz böyle büyük bir ecdadın torunlarıyız." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından harekata katılan 95 gaziye Kıbrıs Barış Harekâtı Millî Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.
(AA/RU/GÜL)