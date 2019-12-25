Gaziantep\'te Kıbrıs Gazilerine Madalya Ve Berat Takdim Edildi

Gaziantep, 25 Aralık 19 : Gaziantep'te, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 95 gaziye madalya ve berat verildi.

Bir restoranda Kıbrıs Barış Harekâtı Millî Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Vali Davut Gül, törende, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinin 2 yıl süren zorlu bir dönem olduğunu dile getirdi.

100 yıl önce bu topraklarda binlerce insanının toprak ve vatan uğruna şehit düştüğünü, sonraki süreçte de aynı ecdadın torunlarının farklı yerlerde vatan için canlarını siper ettiğini dile getiren Gül, "100 yıl önce kazma kürekle yapılan savunma bugün dünyanın en ileri teknolojileriyle gerçekleştiriliyor. 24 saat siz değerli ailelerimizin yanındayız. Bu toprak için canını veren evlatlarımızın yakınları ve gazilerimizle aileleri bu toprakların esas sahibidir. Bizim görevimiz de sizlerin hizmetkarı olmaktır." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in özgürlüğü için 98 yıl önce 6 bin 312 şehit veren bir şehir olduğunu hatırlattı.

Ecdadın çok büyük bir mücadele verdiğini ve düşman birliklerine göre çok kolay geçilecek yerde sözde büyük orduları devirdiğini aktaran Şahin, "Bunu yaparken iman gücüyle hareket edilmiştir. Biz böyle büyük bir ecdadın torunlarıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından harekata katılan 95 gaziye Kıbrıs Barış Harekâtı Millî Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

(AA/RU/GÜL)