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Gaz lambalarını elektrikliye dönüştürüyor

Gaz lambalarını elektrikliye dönüştürüyor

03 Mart 2019 Pazar 11:52
Gaz lambalarını elektrikliye dönüştürüyor

Konya'da 5 çocuk babası 63 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Ahmet Refik Özemiş küçüklük yıllarından beri meraklı olduğu gaz lambalarını kullanabilmek için elektrik sistemini geliştirdi. Ahmet Refik Özemiş, gaz lambasını kullanmak istediğinde eşinin gaz kokusunun eve yayılacağını söylemesi üzerine gaz lambalarını elektrikli hale getirdi. Ahmet Refik Özemiş ilk olarak 2006 yılında daha önce koleksiyonunu yaptığı gaz lambasına elektrikle çalışan ampul sistemi döşedi. İlk olarak 3 tane elektrikli gaz lambası yapan Özemiş yakınlarının lambalara ilgisinin artmasıyla daha sonra bunun tasarım tescilini alarak üretmeye başladı.

"Gaz kokusu olmadan aynı gaz lambası özelliklerini verebilen bir yeni versiyon tasarladım" 

13 yıldan beri eski gaz lambalarını elektrikle kullanılabilir hale getiren Ahmet Refik Özemiş, yaptığı işten herhangi bir kar amacının olmadığını söyledi. Özemiş, "Biz köyde ilkokulu gaz lambası ışığında bitirdik. Bizim versiyon arkadaşlarımızın birçoğunda olduğu gibi. Bizim meslek hayatımızda çocukluk hatıralarımızdan izler olduğu için gaz lambasından koleksiyon yaptım. 40 senedir biriktirdiğim koleksiyonum vardı. Emekliliğime yakın yıllarda gazlı olarak evde yakmak istedim. Fakat eşim müsaade etmedi hem gaz kokusu hem is kokusu yapar diye. Ben de düşündüm, dedim ki gaz kokusu olmadan aynı gaz lambası özelliklerini verebilen bir yeni versiyon tasarlayayım istedim ve onu tasarladım" ifadelerini kullandı.

"Hobim için, gaz kokusunu engellemek için yaptığım şey daha sonra buna dönüştü "

3 ay prototipiyle uğraştığını söyleyen Özemiş, "Bir tanesini babama, bir tanesini teyzeme götürdüm. Onlar çok beğendiler hoşlarına gitti. Ama dedim kimseye vermeyin. Çünkü gerçekten 3 ay uğraşmıştım ona. Çok güzel oldu. Bu seferde eşten, dosttan, hısım, akrabalardan çok güzel olmuş, bizde bunun hatırası var. Ben de istiyorum, ben de istiyorum deyince işi biraz daha seri üretim değil de atölye tipi tek başıma olduğum için. İsteyenlere birer, ikişer, üçer, beşer ayda iki tane, üç tane, beş tane işte öyle. Hobi olarak yapıyorum. Aslında hiçbir zaman kar amaçlı olmaz. Bundan da zaten satsam üçünde beşinde kar elde edemezsin. Para için uğraşsaydım başka işler yapardım. Bir de ben bunlarla terapi oluyorum. Emekli olduktan sonra burada kendimi çok huzurlu hissediyorum. Başkaları yapamasın diye değil, başkası patenti alıp da bana hesap sormasın diye tescilini aldım. Öyle olunca ister istemez kendime bir meşgale açılmış oldu. Hobim için, gaz kokusunu engellemek için yaptığım şey daha sonra buna dönüştü" şeklinde konuştu.  

Anahtar Kelimeler:
Gaz Lambası
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