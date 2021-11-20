banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakanlık “Kısa vadeli ekonomik eylem planı hazırlık toplantısı” düzenliyor
Ekonomide acil çözüm arayışı
Zam manyağı olduk!
Zam manyağı olduk!
Salih Miroğlu ve Özker Özgür anılacak
16 yıl geçti unutulmadılar
Özer Kanlı BRT’den de atıldı
Usulsüzlüğe son verildi
banner405

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 394. randevusu

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek.

20 Kasım 2021 Cumartesi 11:30
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 394. randevusu

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.

LİGDE 129. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.

banner341
Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih      Stat        Organizasyon    Sonuç (FB-GS)

20.11.2016          Ülker     Süper Lig             2-0

23.04.2017          Türk Telekom    Süper Lig             1-0

22.10.2017          Türk Telekom    Süper Lig             0-0

17.03.2018          Ülker     Süper Lig             0-0

02.11.2018          Türk Telekom    Süper Lig             2-2

14.04.2019          Ülker     Süper Lig             1-1

28.09.2019          Türk Telekom    Süper Lig             0-0

23.02.2020          Ülker     Süper Lig             1-3

27.09.2020          Türk Telekom    Süper Lig             0-0

06.02.2021          Ülker     Süper Lig             0-1

banner360
Son Güncelleme: 20.11.2021 12:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama
3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama
Taziye yemekleri yasaklandı, vaka sayıları azaldı
Taziye yemekleri yasaklandı, vaka sayıları azaldı
Ormanda kaybolan keçiler dron yardımıyla bulundu
Ormanda kaybolan keçiler dron yardımıyla bulundu
195 düzensiz göçmenin yakalandığı balıkçı teknesi çalıntı çıktı
195 düzensiz göçmenin yakalandığı balıkçı teknesi çalıntı çıktı
Dilenci son model telefonla görüntülendi
Dilenci son model telefonla görüntülendi
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Akar: "NATO'nun canlı ve etkin olduğuna inanıyoruz"
Akar: "NATO'nun canlı ve etkin olduğuna inanıyoruz"
Yavuz Sondaj Gemisi'nin kule montajı çalışmaları sürüyor
Yavuz Sondaj Gemisi'nin kule montajı çalışmaları sürüyor
Koronavirüslü genç, ablasının HES koduyla seyahat etti
Koronavirüslü genç, ablasının HES koduyla seyahat etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim