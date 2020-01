Fuat Oktay: “Suriye'de yeni bir anayasada anlaşılsın“

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Göktürk Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra cami avlusundaki çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

Kıbrıs'ta doğal gaz, petrol gibi yer altı zenginliklerinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye ve KKTC'nin bölgedeki faaliyetlerinin durdurulmaya çalışıldığını dile getiren Oktay, özellikle Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin faaliyetlerinin Avrupa Birliği ile ABD, Yunanistan, İsrail, Mısır gibi ülkeleri rahatsız ettiğine dikkati çekti.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki net duruşuna işaret ederek, "Biz bir şeyin doğru olduğuna inanırsak sonuna kadar dik dururuz. Dik duruşumuz devam edince bu defa başka oyunların peşine düşülmeye başlandı. Cumhurbaşkanımız, farklı zamanlarda konuşmalarında bunu ifade ediyor. Türkiye'ye karşı oynanan oyunu başarırlarsa ayağımızı dahi suya sokturmamaya çalışacaklar. Yani olta atsak 'Bir dakika burası sizin deniz alanınız değil.' diyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşmasını anımsatan Oktay, şöyle konuştu:

"Libya ile 'Münhasır Ekonomik Bölge' dediğimiz yani iki ülkenin deniz sınırlarının örtüştüğü yerlerde anlaşmayı yaptığımız andan itibaren 'Bu alanda iki ülke olarak her türlü yer altı kaynakları da dahil birlikte hareket edebiliriz.' dedik. Bu yeni bir olay da değil. 10 yıl önce başlayan bir çalışmaydı, sonlandırıldı, her iki ülke de imzaladı. Birleşmiş Milletler nezdinde zaten onların da meşru temsilcisi Serrac hükümetidir. Onlar da imzaladı, biz de imzaladık. BM'de bunu kaydettirmiş olduk. Kendi deniz alanımızdaki, sahamızdaki haklarımızı BM nezdinde tescil ettirdik."

"KENDİ TOPRAKLARINDA BİR BÖLGE OLSUN İSTİYORUZ"



İdlib bölgesindeki durum nedeniyle Türkiye'ye göç edenlerin sayısının arttığını belirten Oktay, "Yeni bir göç dalgasının önüne geçilmesi için orada Güvenli Bölge büyük önem taşıyor. Biz ısrarla hem Türkiye'deki Suriyelilerin dönebilecekleri hem de Suriye'de yerinden edilmişlerin yaşayabilecekleri kendi topraklarında bir bölge olsun istiyoruz." dedi.Oktay, komşu ülke olarak Suriye'deki sorunun çözümü için çalıştıklarını dile getirerek, "Suriye'deki sorunun çözümüne yönelik yapmaya çalıştığımız şey, terör örgütleri hariç her tarafın içinde olacağı bir anayasa komisyonu oluşturulmasıdır. Mevcut rejim de dahil taraflar bir araya gelsin, masaya otursun. Yeni bir anayasada anlaşılsın ve ülke bu anayasayla tekrar kendi kendini yönetir, sınırlarını korur hale gelsin." ifadelerini kullandı.Dünyanın farklı yerlerinden ülkelerin Suriye'de vekalet savaşına devam ettiğini kaydeden Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:"Türkiye olarak bunun bir an önce bitmesini istiyoruz. Kimsenin sınırında, yer altı zenginliklerinde gözümüzün olmadığını açıkça ilan ediyoruz. Ama derdimiz, bir, sınırlarımızın tehdit edilmesine müsaade etmeyiz. İki, orada sıkıntı çekenler, fiziki sınırlarımızın dışında olsalar bile gönül coğrafyamızdaki Müslümanlar. Nereye baksanız sıkıntı çekenler Müslümanlar. Dolayısıyla buradaki insanların, Müslümanların sıkıntı çekmesini arzu etmiyoruz. Bir an önce çözüme ulaşılsın diye, 911 kilometre sınırı olan bir ülke olarak, komşu olarak çözüme katkı vermek için elimizden geleni yapıyoruz."