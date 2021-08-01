Fuat Oktay, Kıbrıs Türkü'nün 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin simgesi olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethinin 450, Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun 63 ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teşkilinin 45'inci yıl dönümünde, atalarımızın ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin simgesi olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethinin 450, Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun 63 ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teşkilinin 45'inci yıl dönümünde, atalarımızın ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.