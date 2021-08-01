Fuat Oktay, Kıbrıs Türkü'nün 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin simgesi olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethinin 450, Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun 63 ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teşkilinin 45'inci yıl dönümünde, atalarımızın ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

