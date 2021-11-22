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Fuat Oktay: "İnsanlık Ege'de bir kez daha ayaklar altına alındı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu Türk kara sularına itmesi ve göçmenlere kötü muamelesine ilişkin, "İnsanlık Ege'de bir kez daha ayaklar altına alındı" sözleriyle tepki gösterdi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:07
Fuat Oktay: "İnsanlık Ege'de bir kez daha ayaklar altına alındı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin olduğu botu Türk kara sularına itmesi, botun etrafında türbülans oluşturması ve ateş açmasına ilişkin videoyu paylaştı.

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"Yazıklar olsun"

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere uyguladığı 'insanlık dışı' muameleye tepki gösteren Oktay, "Dün Avr. Kom. Bşk. Yrd. Schinas’a, Yunanistan'ın gayrı insani geri itme hadiselerinin kabul edilemez olduğunu, Frontex'le Yunan makamlarının sorumluluklarını yerine getirmelerini beklediğimizi vurgulamışken, insanlık Ege’de bir kez daha ayaklar altına alındı! Yazıklar olsun!" dedi.

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