Fuat Oktay'dan Rum kesimine tepki

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açma izni vermesine ilişkin, "Güney Kıbrıs'ta dün bebek katleden zihniyet bugün de bebek katili teröristlere ofis açıyor." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



