Fuat Oktay'dan KKTC'ye gençlik kampı müjdesi

TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN KIRŞEHİR'İN KAMAN İLÇESİNDEKİ AHİ EVRAN GENÇLİK KAMPI'NA KATILAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

OKTAY: "KKTC'DE BÖYLE BİR KAMP YAPABİLİRİZ. ÇOK GÜZEL YERLERİMİZ VAR. KKTC BAŞBAKANIMIZ ERSİN BEY İLE DE KONUŞTUK. ORADA BÖYLE BİR KAMP YAPABİLİRİZ"

"KKTC'DEKİ GENÇLERLE TÜRKİYE'DEKİ GENÇLERİ BULUŞTURACAĞIZ. ÇOK DAHA KÖKLÜ DOSTLUKLAR VE ARKADAŞLIKLAR OLUŞSUN İSTİYORUZ. BURADA MİSAFİR OLMADIĞINIZ BİLİN. VATANINIZDA, ANAYURDUNUZDASINIZ, KENDİ GENÇLİK KAMPINIZDASINIZ"

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) farklı şehirlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılan gençlerle bir araya geldi.

Kampa, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa'dan kampa katılan gençlerle sohbet eden Oktay, KKTC'deki tüm gençleri Türkiye'deki kamplarda misafir etmek istediklerini belirtti.

Gençlere kamptan memnun olup olmadıklarını soran Oktay, gençlerden "Etkinlikler yaptık, yeni yerler gördük. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Yeni arkadaşlıkla edindik. Çok güzel geçti." cevabını aldı.

KKTC'ye yapacağı bir ziyarette tekrar gençlerle görüşmek istediğini vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"KKTC'de böyle bir kamp yapabiliriz. Çok güzel yerlerimiz var. KKTC Başbakanımız Ersin Bey ile de konuştuk. Orada böyle bir kamp yapabiliriz. Buradan oraya gençlerimizi davet ederiz. Siz de görev alırsınız ve ekip lideri olursunuz orada. Biz hemen Kıbrıs'ta bir yer arayışına girelim. Belki önceden daha altyapısı olan yerler varsa hızlı bir şekilde ayağa kaldırabiliriz. Ben bu konuyu takip edeceğim. Çok güzel olacak. KKTC'deki gençlerle Türkiye'deki gençleri buluşturacağız. Çok daha köklü dostluklar ve arkadaşlıklar oluşsun istiyoruz. Burada misafir olmadığınız bilin. Vatanınızda, anayurdunuzdasınız, kendi gençlik kampınızdasınız. Arkanızda yanınızda kocaman bir Türkiye, 82 milyon var. Sizde o 82 milyonun bir parçasısınız. Bunu hissetmenizi istiyoruz."

Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de yer aldı.