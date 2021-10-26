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Fuat Oktay'dan, Akıncı'nın açıklamasına tepki

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

26 Ekim 2021 Salı 10:15
Fuat Oktay'dan, Akıncı'nın açıklamasına tepki

KKTC Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamaya ilişkin AA muhabirine konuşan Oktay, "Kendi bağımsız ve egemen devletini dile getiremeyecek, savunamayacak kadar dış mihraklara bağımlı bir şahsın, Türkiye gündemi ve Türkiye'nin dış politikası hakkında konuşması, tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Türkiye hakkında konuşmak onun çapını aşar." dedi.

Mustafa Akıncı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren Oktay, "20 yıldır girdiği tüm seçimlerde halkının teveccühünü kazanan bir lidere, Cumhurbaşkanımıza dil uzatması da hadsizlikte geldiği son noktanın bir işaretidir." ifadesini kullandı.

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü kişilikli ve vakurlu dış politikasının sonuçlarını, Doğu Akdeniz dahil her alanda almaktadır. Türkiye'nin sergilediği dik duruşun mesajını, bahsi geçen diplomatlar ve ülkeler almışken, bu şahıs ne yazık ki alamamış. Akıncı'nın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile bu kadar yakından ilgili olması da aynı kaynaklardan beslendiklerinin açık bir göstergesidir. Türkiye ve KKTC ilişkileri her daim iyi ve güçlü olacak. Bu birlikteliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek."


 

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Son Güncelleme: 26.10.2021 10:47
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