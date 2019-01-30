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Fren yerine gaza basan kadın sürücü otomobiliyle fırına daldı

Fren yerine gaza basan kadın sürücü otomobiliyle fırına daldı

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:22
Fren yerine gaza basan kadın sürücü otomobiliyle fırına daldı

Kadıköy'de fren yerine yanlışlıkla gaza basan kadın sürücünün kullandığı otomobil, içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, iş yerinde yaklaşık 200 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri korkutan olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Kadıköy'de meydana gelen kaza bu kadarına da pes dedirtti. Önceki akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre kadın sürücü fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil fırının içinde daldı. Otomobilin kadın sürücüsünün frene basmak isterken yanlışlıkla gaza bastığı ve yaklaşık 60 kilometre hızla daldığı iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, camların döküldüğü ve içerideki eşyaların etrafa saçıldığı olayda şans eseri can kaybı olmadı. Sürücünün kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşadığı, çalışanlarda ise kırılan camlardan dolayı küçük çizikler oluştuğu öğrenildi. Kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu yaklaşık 60 kilometre hızla fırına daldığı belirtilirken, o sırada fırında olan işçi yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

Olayı yaşayan fırın çalışanı Kemal Canpolat, “Akşam saat 9 - 10 civarı burada oturup maç seyrediyordum. Sonra baktım araba geldi, önce ağaca çarptı, sonra doğru içeri girdi. Ben o sırada burada oturuyordum. Telefon, melefon her şey gitti. Her şey mahvoldu. Dükkanı zaten görüyorsunuz, her şey ortada. İnsanlar arka tarafta çalışıyordu, salona baktığım için sadece ben ön taraftaydım. Anlatmaya gerek yok, her şey bu” dedi.

İş yeri sahibi Ahmet Güney ise şunları söyledi: “Ters istikametten gelen bir bayan sürücü fren yerine gaza basıp, yaklaşık 60 - 70 kilometre hızla içeri giriyor. O anda bizim elemanlarımız buradaymış. Birkaç müşteri de olaydan birkaç dakika önce alışverişlerini yapıp dışarı çıkmışlar. Çocuklar maç seyrederken hemen sağa sola kaçışmışlar. Araba tam gaz buraya kadar gelmiş. Buraya vurmasıyla durması bir olmuş. Çok şükür yaralanan yok. Kollarında ufak tefek sıyrık vardı. Sürücü biraz şok geçirmişti. Kendisinde büyük bir problem yok, olayın şoku vardı. Bir de arabasında biraz hasar vardı. Tekerleği patlamıştı. Ben o sırada eve geçmiştim. Elemanlar aradı. Biz de ortağım olan amca oğluyla beraber geldik baktık. Siz de görüyorsunuz, herhalde sıfırdan yeniden yapmak lazım burayı. Hasar 100 mü çıkar, 150 mi çıkar bilemiyorum. Hiç sağlam bir şey kalmamış. 200 bin lirayı bulur gibime geliyor. O da kaba bir hesap, ince hesap yapmadık. Yüzeysel olarak bu kadar söyleyebiliyorum. Bir şey kaldıramıyoruz.

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