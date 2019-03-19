Fransız kadın 'kötü koktuğu' gerekçesiyle İstanbul'daki pastaneden kovuldu

İstanbul'u ziyaret eden Afrika kökenli Fransız bir kadın "kötü koktuğu" gerekçesiyle arkadaşıyla birlikte Sirkeci'de bulunan bir pastaneden kovuldu.

"Reines des Temps Modernes" adlı kadın medya kuruluşunun sorumlusu Wendie Zahibo, söz konusu olay nedeniyle Türkiye ziyareti esnasında "çok kötü" bir deneyim yaşadığını belirtti.

Genç kadın, İstanbul'da bir arkadaşı ile bir pastanede yedikten sonra mekanda çalışan iki kişinin kendilerine "kötü kokudan" dolayı pastaneyi terk etmeleri gerektiğini söylediklerini yazdı. Olayı kameraya alan Zahido, daha sonra yaşananlara sosyal medya hesabından dile getirdi.

Söz konusu videoda kadının garsona, "kötü kokudan dolayı mı bizi kovuyorsunuz?" sorusuna garson "evet" yanıtını veriyor..Daha sonra Zahibo, "Hangi kokudan bahsediyorsunuz?" sorusuna garson İngilizce "Bunu siz daha iyi bilirsiniz" diyor.

Zahibo, sosyal medya hesabında paylaştığı videonun altına "Yemek yedikten sonra 'Afrikalı kokumuzun' rahatsız edici olduğunu iddia edilerek bu şekilde kovulmamız çok rencide edici ve hiç adil değil. O anda ne hissettiğimi ifade edecek kelimeler bile yok. Kafamda sadece şu cümle geçti: Siyahi olmak ve yetenekli olmak!" ifadelerine yer verdi.

'Utanç verici bir durum, sorumluların işine son verildi'

Euronews Türkçe olayın yaşandığı "Osmalızadeler pastanesinin" yetkilileriyle konuştu. Restoran bölümünden sorumlu Ünal Özkan, olayın Sirkeci'deki pastane bölümünde yaşandığını ifade etti.

Yaşanan olay karşısında "şok olduklarını" vurgulayan Ünal Özkan, talihsiz olayın yaşandığı esnada mekan sahibinin orada bulunmadığını ve olaydan haberdar olduğunda videoda görünen iki kişinin işine derhal son verdiğini ifade etti.

Özkan, "Mekanı ve ülkesi adına utanç verici bir durum. Osmanlızadeler dünyanın dört bir yanından müşteri ağırlıyor ve daha önce böylesi üzücü bir hadise hiç yaşanmamıştı" dedi.

Sosyal medyada 'ırkçılık' tepkisi

Öte yandan, Wendie Zahibo'nun paylaştığı videonun altına genç kadına destek mesajları gelirken, restoran çalışanlarına tepki gösterildi.