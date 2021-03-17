Ford'dan Türkiye'ye 2 milyar euroluk elektrikli araç yatırımı

ABD'li otomotiv devi Ford Motor Company, Ford Otosan'ın Kocaeli'ndeki fabrikalarında elektrikli araç üretileceğini duyurdu.

Ford Motor Company tarafından yapılan açıklamada, "Proje kapsamında Yeni Nesil Ford Transit Custom ailesinin tam elektrikli, şarj edilebilir elektrikli hibrit PHEV, yarı hibrit ve geleneksel motor versiyonlarının, Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023'ün ilk yarısından itibaren üretilmesi öngörülüyor” ifadeleri kullanıldı.

2 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Açıklamaya göre, Ford Kocaeli tesislerinde araç, batarya üretimi ve istihdamı artırmak için 2 milyar euroluk yatırım yapmayı planlıyor.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley yaptığı açıklamada "Yeni nesil Transit Custom serisi, tam elektrikli modeller de dahil, bir numaralı ticari araç markası olarak Ford'un Avrupa'daki yerini sağlamlaştıracaktır" dedi. Rowley Transit Custom'ın Ford'un "Avrupa'da elektrikli bir geleceğe dayanan sürdürülebilir ve karlı bir iş yaratmaya devam ederken ticari araç klasmanında büyümesinin anahtarı" olduğunu belirtti.

Ayrıca Ford Motor Company ile Volkswagen AG'nin 2018'den beri devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için de anlaştığı bildirildi.