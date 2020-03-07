banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838
banner339
Kayseri pastırmalı temaslar
Kayseri pastırmalı temaslar
Ajite etme, edilme
Ajite etme, edilme
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Paramız bu kadar çok mu?
Paramız bu kadar çok mu?

Fiziksel Aktivite Yaşlanan Beynin Küçülmesini Önleyebilir

Ankara, 7 Mart 20 : Fiziksel aktivitenin yaşlanan beynin küçülmesini engelleyebileceği bildirildi.

Fiziksel Aktivite Yaşlanan Beynin Küçülmesini Önleyebilir

Ankara, 7 Mart 20 : Fiziksel aktivitenin yaşlanan beynin küçülmesini engelleyebileceği bildirildi.

07 Mart 2020 Cumartesi 11:04
Fiziksel Aktivite Yaşlanan Beynin Küçülmesini Önleyebilir
banner337

Ankara, 7 Mart 20 : Fiziksel aktivitenin yaşlanan beynin küçülmesini engelleyebileceği bildirildi.
ABD'de Columbia Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Dr. Yian Gu liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde, yaşları ortalama 75 olan 1550 kişinin beyinleri MR yöntemiyle incelendi.
Bu kişilerden hiçbirinde demansa rastlanmadığı, yaklaşık 300'ünde hafif düşünme bozukluğu görüldüğü, yüzde 28'inin de alzaymır riskini artırdığı düşünülen APOE genine sahip olduğu belirtildi.
Çalışmada, grubun haftada ya 7 saat düşük ya da 4 saat orta veya 2 saat yüksek yoğunluklu fiziksel aktivitede bulunan en aktif üyelerinin beyinlerinin, hareketsiz olanlarla kıyaslandığında daha büyük olduğu gözlendi. 

banner317
Yaş, cinsiyet, eğitim, ırk ve APOE geninin durumunu göz önünde bulunduran uzmanlar, en aktif üyelerin beyinlerinin ortalama 883 santimetreküp, hareketsizlerin ise 871 santimetreküp olduğu bulgusunu elde etti. 
Gu, aradaki 12 santimetreküpün, beynin yaklaşık 4 yaş daha yaşlı olması anlamına geldiğini vurguladı. 
Çalışmanın bulgularının American Nöroloji Akademisi'nin 25 Nisan-1 Mayıs tarihlerindeki toplantısında sunulacağı ifade edildi.
(AA/ÖZ/HÖ)
 

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alerjik Bünyelere
Alerjik Bünyelere "ilkbahar" Uyarısı
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel İle Telefonda Görüştü
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel İle Telefonda Görüştü
Erdoğan: Rejimin yapabileceği saldırılara cevap verme hakkımız saklı
Erdoğan: Rejimin yapabileceği saldırılara cevap verme hakkımız saklı
Putin-erdoğan Görüşmesinden İdlib İçin Ateşkes Uzlaşması Çıktı
Putin-erdoğan Görüşmesinden İdlib İçin Ateşkes Uzlaşması Çıktı
Koca'dan yeni tip koronavirüs açıklaması: “Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı”
Koca'dan yeni tip koronavirüs açıklaması: “Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı”
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
THY uçağı karantinaya alındı!
THY uçağı karantinaya alındı!
Erdoğan ile Putin bugün biraraya gelecek
Erdoğan ile Putin bugün biraraya gelecek
5 ülkede ortak operasyon: 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildi
5 ülkede ortak operasyon: 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildi
Stres Ve Baskı
Stres Ve Baskı "gerilim Tipi Baş Ağrısı"na Neden Oluyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim