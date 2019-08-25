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Fırat'ın doğusunda Türkiye ile ABD'den ilk ortak helikopter uçuşu

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve Amerikalı komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleşti.

Fırat'ın doğusunda Türkiye ile ABD'den ilk ortak helikopter uçuşu

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve Amerikalı komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleşti.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:51
Fırat'ın doğusunda Türkiye ile ABD'den ilk ortak helikopter uçuşu

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD’li komutanların katılımıyla ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi. 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. 

Açıklamada, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD’li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşunun bugün gerçekleştirildiği bildirildi. Bakanlık, ilk uçuştan fotoğraf da paylaştı.

Resmi Twitter'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼le

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, bir Türk ve bir Amerikalı generalin aynı helikopterle ortak keşif uçuşu yaptığını  belirterek, "Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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Sözcü Robertson, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşuna ilişkin AA muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi.

"Bugün ABD'li ve Türk liderler ilk ABD-Türkiye keşif uçuşunu gerçekleştirdiler. İki ülkeden birer general, aynı helikopterde uçtu." ifadesini kullanan Robertson, şunları kaydetti:

 "Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir. Bu durum, Türkiye'nin güney sınırına ilişkin meşru güvenlik endişelerine karşılık bulma ve Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlayarak DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engelleme kararlılığımızı göstermektedir."

Açıklamasında, ismini zikretmeden SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya da atıfta bulunan Pentagon Sözcüsü, "(DEAŞ Karşıtı) Koalisyonun ve ortaklarının DEAŞ'ın kalıcı şekilde ortadan kaldırılması hedefine odaklanmasını istediklerini" de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Tc Abd Helikopter Uçuşu
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