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Feyzioğlu: "türkiye\'nin Görevi, Kıbrıs Türkü\'nün Önünü Açmaktır"

FEYZİOĞLU\'NDAN YARINKİ

Feyzioğlu: "türkiye\'nin Görevi, Kıbrıs Türkü\'nün Önünü Açmaktır"

FEYZİOĞLU\'NDAN YARINKİ

14 Şubat 2020 Cuma 15:40
Feyzioğlu:

FEYZİOĞLU'NDAN YARINKİ "KAPALI MARAŞ AÇILIMI" TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

"TÜRKİYE'NİN GÖREVİ, KIBRIS TÜRKÜ'NÜN ÖNÜNÜ AÇMAKTIR, RUM YÖNETİMİNİN KIBRIS TÜRKÜ'NÜ SEVK ETMESİNİ ÖNLEMEKTİR, KIBRIS TÜRKÜ'NÜN REFAHININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAKTIR"

Ankara, 14 Şubat 20 (.): Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'nin görevi, Kıbrıs Türkü'nün önünü açmaktır, Rum yönetiminin Kıbrıs Türkü'nü sevk etmesini önlemektir, Kıbrıs Türkü'nün refahının önündeki engelleri kaldırmaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre Feyzioğlu, yarın KKTC'de 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ta düzenlenecek "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kıbrıs'ın hem Türkiye hem KKTC için milli bir dava olduğunu belirten Feyzioğlu, her iki devletin de yaklaşımının hükumetler üstü olduğunu ifade etti.

Kıbrıs'ta 1974 Barış Harekatı'na kadar Türklerin etnik temizlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, o tarihten bu yana Ada'da Türkiye'nin garantörlüğü ve Kıbrıslı Türklerin kendi devletlerini kurmuş olmaları sayesinde kan dökülmediğini, Türkler ve Rumların güven içinde yaşadıklarını anlattı.

Rum kesiminin Kıbrıs Türklerine dünya çapında bir izolasyon ve ambargo uygulattığını ifade eden Feyzioğlu, "Bu, kitlesel boyutta bir insan hakkı ihlalidir. Şimdi el birliği ile bu izolasyonu ve ambargoyu kırma zamanıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs Türklerinin yüzde 65 ile kabul ettikleri Annan Planı'nın Rumlar tarafından yüzde 76 ile reddedildiği andan itibaren Kıbrıs'ta tüm parametrelerin değiştiğine işaret eden Feyzioğlu, "Rumların Kıbrıs Türkleri ile eşit, iki toplumlu iki federe devletli bir birleşme niyetinde olmadıkları ortaya bir kez daha çıkmıştır. Rum yönetiminin amacının Kıbrıs Türkü'nü bir azınlık statüsünde kendilerine bağlamak olduğu anlaşılmıştır. Şu halde birleşme müzakereleri, Rumlar yüzünden anlamsız hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın bu gerçeği görmeye direnmesinin gerçeği değiştirmeyeceğini belirten Feyzioğlu, kapalı Maraş'ın açılımının bu süreç içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. 

"TAKDİR YALNIZCA KIBRIS TÜRKLERİNİNDİR"

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Birleşmeyi reddeden, Kıbrıs Türkü'nü azınlık haline getirmek isteyen Rum yönetiminin birleşme müzakerelerinin uzamasını istediğini ifade eden Feyzioğlu, "Çünkü belirsizlik, Rumlar tarafından izole edilmiş Kıbrıs Türkü'nü ve özellikle Kıbrıs Türk gençliğini umutsuzluk duygusuna sevk etmektedir. Öyleyse, bu umutsuzluk duygusunun, güvenlik kadar Kıbrıs Türkü'nün refahını da esas alan yepyeni bir yol haritayla sökülüp atılması lazımdır." açıklamasını yaptı.

Maraş açılımının, yaptıkları uluslararası sempozyumun devamı niteliğinde bir toplantı olduğunu aktaran Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Madem ki Rum yönetimi, kendilerini Kıbrıs Türkü'nden üstün görmektedir ve eşit koşullarla birleşmeyi reddetmektedir, birleşme müzakerelerinde zaman zaman gündeme gelmiş olan Maraş'ın anlaşma olursa devri konusu artık anlamını kanaatimizce yitirmiştir. Elbette takdir yalnızca ve yalnızca Kıbrıs Türklerinindir."

Kıbrıs Türklerinin geleceğine sadece Kıbrıs Türklerinin karar verebileceğine işaret eden Feyzioğlu, "Türkiye'nin görevi, Kıbrıs Türkü'nün önünü açmaktır, Rum yönetiminin Kıbrıs Türkü'nü sevk etmesini önlemektir, Kıbrıs Türkü'nün refahının önündeki engelleri kaldırmaktır. AB pasaportu vaadiyle Kıbrıs Türk gençliğini ikinci sınıf vatandaşlığa ve en sonunda da asimilasyona ikna etmeye çalışan Rum planını bozmaktır." görüşünü aktardı.

"KKTC EGEMENLİĞİNDE"

Kapalı Maraş'ın KKTC egemenliğinde sivil yerleşime açılımının Kıbrıs Türkü'ne emsalsiz bir refah ortamı sağlamaya elverişli olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler'in elinde olmadığını, KKTC egemenliğinde bulunduğunu anımsattı.

Feyzioğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 550 sayılı kararında KKTC'nin hiçbir şekilde tanınmaması tebliğ olunduktan sonra, kapalı Maraş'ın eski sakinlerinin yerleşimine açılması gerektiğinden söz edildiğini aktardı. Feyzioğlu, Kıbrıs Türkü'nün bağımsız ve egemen devletini tanımayan Güvenlik Konseyi kararını, Türkiye'nin, KKTC'nin veya tek bir Kıbrıs Türkü'nün tanımasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Ancak bu kararda bile kapalı Maraş'ın 1974 öncesi sakinlerinin yerleşimine açılmasından söz edilmesinin önem taşıdığını ifade eden Feyzioğlu, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"TBB olarak gerçekleştirdiğimiz uluslararası sempozyumda, Maraş'ın 1974 öncesindeki sakinlerinin terk ettikleri otellere, evlere davet edilmelerinin şartları ve yolları konuşulmuştur. KKTC'nin ve Türkiye'nin niyeti Maraş'taki binalara ve o binaların arsalarına dışarıdan üçüncü kişileri yerleştirmek değildir. Maraş'ı eski sakinleri veya onların mirasçılarıyla canlandırmak, Kıbrıs Türklerine yepyeni istihdam ve ticaret alanları açmak, KKTC'nin ekonomisini böylece şahlandırmaktır. KKTC, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti alanında dünyanın en ileri devletlerindendir. Ekonomik alanda da hedefimiz KKTC'nin bir Singapur olmasıdır."

Çalıştayı düzenleme görevinin yaptıkları uluslararası sempozyumda ortaya çıktığını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Başbakanlığı tarafından da bu toplantının bir devam toplantısı olarak organize edilmesi görevinin TBB'ye verildiğini anlatan Feyzioğlu, "Kıbrıs Türkü'nün refahı ve parlak geleceği için tarihsel bir sürecin parçası olmak, bizim için en büyük onurdur. Her türlü yanlış anlamayı gidermek için şunu bir defa daha tekrar ediyorum. Toplantının günlük siyasetle alakası yoktur. Çünkü Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC için günlük siyasetin üzerinde bir davadır." ifadelerini kullandı.

(AA/HUR/GÜL)

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