banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
437.066
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1144
EURO
8.1794
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
Bir yol bulamadığında o yolu açabilmek görevdir
Bir yol bulamadığında o yolu...
banner355

Fetö\'nün Darbe Girişiminde Kktc\'de Yaşananlara İlişkin Davada Karar

ANKARA 22. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DURUŞMADA, 10 SANIKTAN 9\'UNA 2 YIL 2 AY İLE 15 YIL ARASINDA DEĞİŞEN SÜRELERDE HAPİS CEZASI VERİLDİ

29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:56
Fetö\'nün Darbe Girişiminde Kktc\'de Yaşananlara İlişkin Davada Karar
banner337
banner351

ANKARA 22. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DURUŞMADA, 10 SANIKTAN 9'UNA 2 YIL 2 AY İLE 15 YIL ARASINDA DEĞİŞEN SÜRELERDE HAPİS CEZASI VERİLDİ
Ankara, 29 Temmuz 20 : Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı'ndaki (KTBK) eylemlere ilişkin 10 sanıklı davada, 9 sanığa 2 yıl 2 ay 7 gün ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu.
Sanıkların son sözlerinin alınması ve müzakere arasının ardından Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, mahkeme heyetinin hükmünü açıkladı.
Buna göre, olay tarihindeki rütbelerine göre tutuklu sanıklardan albay Mehmet Yılmaz ile yarbay Ersan Yağcı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapisle cezalandırıldı ve tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.
Mahkeme, aynı suçtan yarbay Zafer Güvercin, yüzbaşı Serkan Cesur ve astsubay Hakan Alp'i ise 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.
"FETÖ üyeliği" suçundan yarbay Ali Metin Özer'i 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, astsubaylar Abdullah Sacid İnceoğlu ve Okan Bölükbaş'a 6 yıl 3'er ay, astsubay Serdal Ayhan'a ise 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi.

banner341
Olay tarihinde albay rütbesinde görevli olan Fahri Nazmi Genç ise üzerine atılı suçlardan beraat etti.
İDDİANAMEDEN
Dava konusu eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sözde yurtta sulh konseyince 15 Temmuz'da askeri birliklere gönderilen sıkıyönetim direktiflerinin saat 22.55'te KTBK'ye ulaştığı, kanuna aykırı içerikli mesajların bazı şüpheliler tarafından KKTC'de konuşlu ana üst ve bağlı birliklere yönlendirildiği anlatılıyor.
Bazı şüphelilerin sıkıyönetim direktifi ve eklerinden önceden haberdar oldukları ve darbe girişiminden önce sorumluluk alanlarıyla ilgili çalışma yaptıkları belirtilen iddianamede, darbenin başarısız olmasının ardından bu çalışmaları bilgisayardan sildiklerinin tespit edildiği kaydediliyor.
Sözde sıkıyönetim emirlerinde şüphelilere, KKTC Ercan Havaalanı ve limanların kontrol altına alınması gibi görevlerin verildiği ifade ediliyor.
(AA/AK/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Doğu Akdeniz'deki Çalışmalarını Sürdürecek
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Doğu Akdeniz'deki Çalışmalarını Sürdürecek
Erdoğan: Doğu Akdeniz Ve Ege'deki Haklarımızı Korumak İçin Başlattığımız Çalışmaları Sonuna Kadar Devam Ettireceğiz
Erdoğan: Doğu Akdeniz Ve Ege'deki Haklarımızı Korumak İçin Başlattığımız Çalışmaları Sonuna Kadar Devam Ettireceğiz
Yök'ten
Yök'ten "küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci" Rehberi
Yükseköğretim Program Atlası Güncellendi
Yükseköğretim Program Atlası Güncellendi
Van Kahvaltısına
Van Kahvaltısına "coğrafi İşaret Tescil Belgesi" Verildi
Akar: “Türkiye'yi enerji denklemi dışında tutan projeler başarısızlığa mahkumdur”
Akar: “Türkiye'yi enerji denklemi dışında tutan projeler başarısızlığa mahkumdur”
TC Dışişleri: “BMBG varlığına dair Kıbrıs Türk tarafının rızasının alınmaması kural ve ilkelere aykırı”
TC Dışişleri: “BMBG varlığına dair Kıbrıs Türk tarafının rızasının alınmaması kural ve ilkelere aykırı”
Koronavirüs korkusuyla sigara bırakma oranı arttı
Koronavirüs korkusuyla sigara bırakma oranı arttı
Türkiye’de 963 yeni vaka, 15 can kaybı
Türkiye’de 963 yeni vaka, 15 can kaybı
Kalın:
Kalın: "ön Koşulsuz Bir Şekilde Yunanistan'la Bütün Bu Konuları Konuşmaya Hazırız"

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim