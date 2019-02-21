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FETÖ'ye yönelik “ankesörlü telefon“ operasyonu

FETÖ'ye yönelik “ankesörlü telefon“ operasyonu

21 Şubat 2019 Perşembe 09:27
FETÖ'ye yönelik “ankesörlü telefon“ operasyonu

KONYA MERKEZLİ 13 İLDE VE KKTC'DE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ASKERİ PERSONELDEN SORUMLU FETÖ ÜYELERİNİN ANKESÖRLÜ TELEFONLARDAN İRTİBAT KURDUĞU BELİRLENEN ARALARINDA MUVAZZAF ASKERLERİN DE BULUNDUĞU 25 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında askeri personelden sorumlu FETÖ üyelerinin ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 
Şüphelilerden 9'unun muvazzaf asker olduğu öğrenildi.
Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 13 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
 

Son Güncelleme: 21.02.2019 12:34
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