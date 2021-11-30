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Fetö soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

30 Kasım 2021 Salı 11:40
Fetö soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

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Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 20'si de adli kontrol şartıyla salıverildi.

22 Kasım'da Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 11'i muvazzaf asker, 3'ü eski askeri öğrenci, ikisi avukat, 7'si kamu ve özel sektör çalışanı 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Balıkesir merkezli 14 ilde zanlıların yakalanması için operasyon başlatılmıştı. Operasyonlarda tüm şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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Son Güncelleme: 30.11.2021 12:37
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