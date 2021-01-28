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Fetö'nün firari “mahrem imamı“ Türkiye'ye götürüldü

MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Daire Başkanlığı ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" Ahmet Yiğit'in Türkiye'ye götürüldüğü bildirildi.

28 Ocak 2021 Perşembe 13:45
Fetö'nün firari “mahrem imamı“ Türkiye'ye götürüldü
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KOM Daire Başkanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve Lefkoşa Büyükelçiliği koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü FETÖ üyesi Ahmet Yiğit, KKTC'de yakalandı.

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Hakkında Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilmiş arama kararı olduğu belirlenen şüphelinin, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları kapsamında da firari olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Ahmet Yiğit'in emniyetteki mahrem yapılanma içerisinde sözde yönetici olduğu, Hatay'da görev yapan örgüt üyesi polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullandığı ve pasaportunda şerh kaydının olduğu tespit edildi.

KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02.45'te Mersin Taşucu Limanı'na getirilen Yiğit, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gözaltına alındı.

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Son Güncelleme: 28.01.2021 15:35
Anahtar Kelimeler:
Fetönün Firari Mahrem Imamı
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