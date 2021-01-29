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FETÖ'den gözaltına alınan tuğgeneralin 2006-2014 döneminde “mahrem imamlar“la görüştüğü ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'un, yurt içi ve yurt dışında görev yaptığı yerlerde örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu tespit edildi.

29 Ocak 2021 Cuma 17:15
FETÖ'den gözaltına alınan tuğgeneralin 2006-2014 döneminde “mahrem imamlar“la görüştüğü ortaya çıktı
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'un, yurt içi ve yurt dışında görev yaptığı yerlerde örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 27 Ocak'ta hakkında gözaltı kararı verilen üç emekli tuğgeneral arasında yer alan Atasoy, 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladı.
Ayrıca Atasoy'un telefonu ile mahrem imamların kullandığı "patates hat" olarak bilinen operasyonel telefonlar 23 kez ortak baz sinyali verdi.

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Piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı. Bu göreve başlamadan kısa süre önce Harekat Başkanlığı, ardından ise 4. Kolordu Komutanlığı emrine verilen Atasoy, emekliye ayrıldı.
"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla gözaltına alınan Atasoy'un emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

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Son Güncelleme: 29.01.2021 19:13
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