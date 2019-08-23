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Fener Rum Patriği Bartholomeos tarihi manastırda ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos tarihi manastırda ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda ayin yönetti

23 Ağustos 2019 Cuma 14:03
Fener Rum Patriği Bartholomeos tarihi manastırda ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda ayin yönetti.

ABD, Romanya, Yunanistan, Almanya, İstanbul ve Gökçeada'dan gelen çok sayıda kişinin katıldığı ayin, yaklaşık iki saat sürdü.

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Katılımcılara seslenerek Müslümanların geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlayan Fener Rum Patriği, "Yüce Allah'ın sizlere ve sevdiklerinize uzun yıllar boyunca sıhhat ve afiyetler ihsan etmesini dileriz. Nice mutlu bayramlara." dedi.

Bartholomeos, 2017 yılında Kirazlı Manastırı'nda yaptıkları ayinin izin alınmadan gerçekleştirildiğine ilişkin o dönem bazı gazetelerde iddialar ortaya atıldığını hatırlattı.

Bu iddiaların doğru olmadığını söyleyen Bartholomeos, şöyle konuştu:

"Biz burada, Kapadokya'da, Efes'te, Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda, her yerde her zaman ilgili makamlardan izin alarak hareket etmekteyiz, dualarımızı yapmaktayız. Hiçbir zaman kaçak ayinimiz olmadı, olmayacak. Bunu yazan gazeteci arkadaşlar müsterih olsun. Yurt dışından gelenler, Türkiye'de bütün kolaylıkları ve büyük bir misafirperverlik bulacaklardır. Onun için geliyorlar, hoş gelsinler. Cumhurbaşkanı'mızın geçenlerde dediği gibi bizim burada gönüllerimiz ve kapılarımız her zaman açıktır. Emin olunuz ki her sene bizimle beraber Kirazlı Manastırı'na gelenler, memleketimizden en iyi intibalarla ayrılıp Türkiye'nin elçisi olmaktadır. Sizleri bir kere daha sevgi ve hayır dualarımızla selamlıyor, hepinizi ve güzel memleketimizi Allah'a emanet ediyoruz."

Son Güncelleme: 23.08.2019 17:16
Anahtar Kelimeler:
BartholomeosKirazlı Manastırı Ayin
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