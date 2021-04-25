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Fazıl Say'dan ABD'ye 'soykırım' tepkisi

Fazıl Say, ABD Başkanı Joe Biden'ın1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "ABD'nin diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzeltsin" ifadesini kullandı.

25 Nisan 2021 Pazar 21:34
Fazıl Say'dan ABD'ye 'soykırım' tepkisi
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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan mesajında, 1915 olayları için "soykırım" ve "büyük felaket" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.

Say, "Amerika'nın, 'Kızılderili soykırımı' ve Japonya’ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasını yapmadan, Orta Doğu’da uyguladığı vahşi ‘böl ve yönet’ işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzeltsin" düşüncesini dile getirdi.

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Say, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"12-13 yıl önce Türkiye, Ermenistan’a 'gelin beraber araştıralım bu tarihi muallakta bir şey kalmasın, beraber aydınlığa çıkaralım yaşananları' teklifinde bulundu. Ermenistan yanaşmadı. Yani; tek doğru teori Ermeni teorisi olsun istediler. Bu gerçeklik değildir. Madem farklı teoriler farklı rakamlar, farklı sebepler var, hepsi eşit irdelenmeli, konu araştırma konusudur. 

Hala tek bir adım bile atılmış değildir. Batının 'taraf tutmacılığı' malum... Bizim de 'etik' savunmamız zayıf... Gerçeklik hala ortak karara ortak hemfikir olunmaya varamadıysa..."

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