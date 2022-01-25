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Fatma Girik için İstanbul'da yapılacak tören ertelendi

Türk filmlerinin unutulmaz oyuncusu Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. 79 yaşında hayatını kaybeden Girik için bugün İstanbul'da düzenlenecek tören, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

25 Ocak 2022 Salı 09:07
Fatma Girik için İstanbul'da yapılacak tören ertelendi

Mavi gözleri, siyah saçlarıyla hafızalara kazındı..

79 yıllık ömrüne 200'e yakın film, sayısız ödül, bir televizyon programı ve bir dönem belediye başkanlığı sığdırdı.

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasının acı kaybı

Girik 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Figüran olarak girdiği setlerde Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından biri oldu.

Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak izleyicinin gönlünde yer etti.

Yılanların Öcü, Toprak Ana, Şoför Nebahat, Ezo Gelin...Bu filmlerle Türk sinemasına damga vurdu. Yeşilçam'da çok farklı karakterlere hayat verdi.

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Ölüm nedeni; koronavirüse bağlı organ yetmezliği

Fatma Girik 1989 yılında ise siyasete atıldı. 1994'e kadar Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından televizyon programı sundu.

Bodrum'da yaşayan sanatçı 6 ay önce sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'daki evine döndü. Rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Girik'in koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu vefat ettiği açıklandı.

İstanbul'daki tören ertelendi

Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek tören, İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Usta oyuncunun cenazesi Bodrum'da toprağa verilecek.  

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