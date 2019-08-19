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Fatih Dönmez:  "doğu Akdeniz Tüm Türkiye\'nin Meselesidir. Dün Buradaydık, Bugün De Buradayız, Yarın Da Burada Olacağız"

KILIÇDAROĞLU\'NUN DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASINA TEPKİ

Fatih Dönmez:  "doğu Akdeniz Tüm Türkiye\'nin Meselesidir. Dün Buradaydık, Bugün De Buradayız, Yarın Da Burada Olacağız"

KILIÇDAROĞLU\'NUN DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASINA TEPKİ

19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:11
Fatih Dönmez:  

KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASINA TEPKİ

Ankara, 19 Ağustos 19 : TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin açıklaması hakkında "Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il başkanları toplantısında "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.
Bakan Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti:

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"Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda 1 aydır; Fatih, Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddi̇n Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız."
(AA/AK/ŞEB)
 

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