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Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 11:00
Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

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Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmiş, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulacağı açıklanmıştı.

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Son Güncelleme: 25.12.2021 11:35
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