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Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

 

21 Şubat 2022 Pazartesi 09:45
Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 18 Şubat'ta gözaltına alınan Celal B. ve Metin S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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OLAY

Çatalköy’de 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.

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Son Güncelleme: 21.02.2022 10:05
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