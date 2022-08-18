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Faiz Düştü, Döviz Yükseldi

Faiz Düştü, Döviz Yükseldi

18 Ağustos 2022 Perşembe 14:30
Faiz Düştü, Döviz Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi. 

TCMB'den yapılan açıklamada, "Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmektedir." denildi.

"Kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, "Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Kurul, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir." denildi.

-Döviz yükseldi

Toplantı öncesinde güne 17,94 lira seviyelerinden başlayan dolar, karar sonrası 18,11'i gördü. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,10 lira, satış fiyatı 18,09 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,42 lira alış fiyatı, 18,41 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) da, son toplantısına ilişkin tutanaklarını dün akşam yayımladı. Tutanaklarda, enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı ve enflasyon "önemli ölçüde" düşene kadar faiz artırımına devam edileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 18.08.2022 15:19
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