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Fahrettin Koca: "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın"

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri..

11 Ağustos 2020 Salı 09:30
Fahrettin Koca: "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın"
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 62 bin 219 test yapıldı, 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1211 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 224 bin 970 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, vaka sayısı 241 bin 997, vefat sayısı 5 bin 858 olarak kayıtlara geçti.

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Ağır hasta sayısı 603, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

"TEST SAYIMIZ SALGIN BOYUNCA EN YÜKSEK OLDUĞU SEVİYEYE YAKIN"

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip."

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Son Güncelleme: 11.08.2020 10:15
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaTürkiye Koronavirüs
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