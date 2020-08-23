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Fahrettin Altun'dan Mitsotakis'e canlı yayında Doğu Akdeniz yanıtı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CNN International’da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’in katıldığı programa gönderdiği açıklamayla Türkiye’nin tezlerini anlattı. Mitsotakis’in rahatsız olduğu görüntülerde ekrana yansıdı.

23 Ağustos 2020 Pazar 08:20
Fahrettin Altun'dan Mitsotakis'e canlı yayında Doğu Akdeniz yanıtı
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Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklı davasını her platformda savunuyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ABD'nin ünlü Televizyon kanalı CNN'e konuk oldu. Doğu Akdeniz'in konuşulduğu sırada İletişim Başkanı Fahrettin Altun da programa müdahil oldu. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tezlerini anlatan bir açıklama gönderdi.

O açıklama, programın sunucusu Christiane Amanpour tarafından Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’e "Türkiye’nin cevabı" olarak okundu.

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Açıklama okunurken Mitsotakis’in rahatsız olduğu görüntüler ise anbean ekrana yansıdı.

O açıklamada Altun, "Türkiye’nin arama faaliyetlerinin yasadışı olduğu iddiasını reddediyoruz" dedi. 

Altun, mesajında, "Türkiye'nin yalnızca kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktaki haklarını, diğer ülkelerin ihlallerine karşı koruduğunun" altını çizdi.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz’de boyunu aşan işlere kalkıştığını da belirten Altun, "Biz diyalogdan yanayız ama haklarımızı her ne pahasına olursa olsun koruruz" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin AltunMitsotakis
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