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Facebook'a giren eşini öldüren kocaya indirim

Facebook'a giren eşini öldüren kocaya indirim

13 Haziran 2019 Perşembe 10:15
Facebook'a giren eşini öldüren kocaya indirim

Eskişehir'de yaşayan Ramazan Dikbıyık, 14 Eylül 2014'te, Facebook'a giren iki çocuk annesi eşi Şeker Bikbıyık'ı (39) bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada evde bulunan ağabeyinin eşi Saliha Uyar'ı da "Şeker'i sen kötü yola düşürdün" diye bıçakladı. 

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Dikbıyık ifadesinde, "Telefonuna sürekli mesaj geliyordu. Eskişehir'e taşındım, Facebook'a girmemesi için uyardım. 'Bana karışamazsın' dedi. Kendimi kaybettim" dedi.

Sali Uyar ise çiftin Facebook nedeniyle kavga ettiklerini söyledi. 

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 1 Ocak 2015'te sonuçlanan davada Dikbıyık, eşini kasten öldürmek suçundan müebbet ağırlaştırılmış hapis, Uyar'ı öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 26 Eylül 2018'de kararı bozdu. Daire, Şeker'e ait telefon görüşme ve mesaj içeriklerinin getirilmesini, haksız tahrik olup olmadığı araştırıldıktan sonra karar verilmesini istedi. 

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Mahkeme 28 Mayıs'ta ikinci kararıı verdi. Gerekçeli karara göre Şeker'in kullandığı telefon hattının başkaları adına göründüğü ve "hangi tarihler arasında maktul tarafından kullanıldığının tespit edilemediği" anlaşıldı. Ancak katil eşin "ısrarlı ve istikrarlı savunması" nedeniyle Şeker Dikbıyık evlilik sadakatine aykırı hareket ettiği yönünde düşünce oluştuğu savunuldu. 

Skandal kararda şöyle denildi: "Sanığın ısrarı ve istikrarşlı savunması ve Saliha Uyar'ın beyanları birlikte değrelendirildiğinde, maktulün evli olduğu halde sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil eder şekilde başkaları ile telefon veya sosyal medya aracılığıyla görüştüğüne dair düşünce oluştuğu, her ne kadar HTS kayıtları ile ispatlanmasa da, eylemin haksız tahrik ile gerçekleştiği..." 

Dikbıyık'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 24 yıla indirildi. 

ASIL SEBEP AYRILMAK İSTEMEDİ 

Öldürülen Dikbıyık'ın avukatı Pınar Çelik Arpacı, "Şeker'in aldattığına yönelik delil bulunamadı. Buna rağmen mahkeme 'sanık aldatıldığını hissediyorsa aldatılmıştır' diye cezayı 24 yıla düşürdü. Kadın cinayetlerinin en bildik savunması olan haksız tahrikten faydalanmak için 'Eşim aldatıyordu' savunmasına mahkemelerce verilen prim, bu cinayetlere giden yolları açıyor. Cinayetin asıl sebebi, Şeker'in eşinden ayrılmak istemesidir" dedi.

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