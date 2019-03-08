Eylemlerini sonlandıran Flormar işçilerinden kadınlara 8 Mart mesajı: Asla pes etmeyin

8 Mart’ı işten çıkarıldıkları fabrika önünde karşılayan Flormar işçileri, işverenin teklifinin kabul edilmesiyle 297 günlük eylemlerini sona erdirdi. Euronews Türkçe’ye 8 Mart dolayısıyla konuşan işçiler “Kadınların neler yapabileceğini gösterdik. Asla pes etmesinler” dedi.

Gebze’de bulunan kozmetik ürünleri fabrikası Flormar’da çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler sendikaya üye olmalarının ardından geçen sene mayıs ayında işten çıkarıldı ve fabrika önünde eyleme geçti. 297 gün süren direnişin ardından fabrika yönetiminin teklifinin kabul edilmesiyle eylem sona erdi.

Euronews Türkçe, kadın işçilere mikrofon uzatarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin mesajlarını sordu..“Burada kadınların neler yapabileceğini gösterdik” diyen bir Flormar işçisi, kadınların fabrika önünde gösterdiği dayanışmanın örnek teşkil ettiğini belirtti.

297 gün süren eylemde birlik ve beraberliği öğrendiğini ifade eden diğer bir işçi ise kadınlara verdiği mesajında “Haklarını sonuna kadar savunsunlar, hiçbir zaman vazgeçmesinler” ifadelerini kullandı.

“Biz güçlüyüz, bizim el attığımız her şey güzelleşir” diyen bir Flormar işçisi ise kadınlara seslenerek baskılara boyun eğmemelerini tavsiye etti.

Fransız kozmetik devi Yves Rocher'nin Türkiye'deki ortağı Flormar'da işten çıkarılan işçilerin eylemi 297 gündür devam ediyordu. Çoğu kadın 132 Flormar işçisi çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde mücadele etmek için Petrol-İş Sendikası'na üye olduklarını ve bu yüzden farklı zamanlarda işten çıkarıldıklarını belirtiyorlardı.

İşçiler ve işveren arasındaki anlaşmaya göre, işten atılan işçilere 12 maaş sendikal tazminat, boşta geçen süreler için ise 4 maaşlık bir ödeme yapılacak ancak işçiler işe iade edilmeyecek.