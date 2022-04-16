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Evlenmeye de zam geldi!
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Evlenmeye de zam geldi!

Bu yıl evlenmek isteyen çiftler maliyetler nedeniyle bir hayli zorlanacak. Türkiye'de Yüzde 115'e dayanan artış sonrasında maliyet 200 bin liralara ulaşınca yuva kurmak güç duruma düştü. Ancak esnaf yeni sezondan umutlu. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yaz düğün sezonunun hareketli geçmesini beklediklerini, destek paketleriyle buna ivme kazandırılması gerektiğini bildirdi.

16 Nisan 2022 Cumartesi 14:26
Evlenmeye de zam geldi!

Ramazan sonrasında düğün sezonunun açılması bekleniyor. Çiftler düğün, çeyiz ve ev hazırlığına başlarken artan enflasyon ve kur ile evlilik maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 85-115 aralığında yükseldi.

Ev kurarken ilk olarak mobilya fiyatlarındaki yüksek fiyatlar dikkat çekti. Yemek odası takımı bir yılda yüzde 59 oranında zamlanarak 12 bin TL'ye çıkarken, oturma odası takımı ise yine bir yılda yüzde 68 oranında artarak 14 bin TL'ye yükseldi. Çamaşır makinesi fiyatları minimum 6 bin lira, bulaşık makinesi 6 bin 638 lira, buzdolabı fiyatları ise bir yılda 4 bin 300 TL'den 9 bin liraya çıktı. Küçük ev aletlerinin fiyatları ise aletler kadar küçük değil. Orta halli bir fırının fiyatı 4 bin liraya kadar yükseldi.

Öte yandan bu yıl yemeksiz bir düğün yapmanın bedeli 15 bin TL'den başlarken, kokteyl konseptli düğün yapmanın bedeli 30 bin liraya kadar çıkıyor. Yemekli düğünlerde ise sayıya bağlı olarak fiyat aralığı 40 bin TL'ye kadar çıkıyor. 2017 yılında evliliğin toplam maliyeti 50 bin lira iken, 2018'de 70 bin lira, 2019 lira 90 bin liranın üzerine çıkmıştı. Ancak şimdiki veriler ışığında evlenmenin toplam maliyeti 200 bin liranın üzerinde...

ESNAF DÜĞÜN SEZONUNDAN UMUTLU

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yaz düğün sezonunun hareketli geçmesini beklediklerini, destek paketleriyle buna ivme kazandırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, bu sezon, Kovid-19 salgın koşullarında düğün yapmak istemeyen çiftlerin etkisiyle son 2 yıldan daha fazla düğün organizasyonu olacağını öngördüklerini ifade etti. Ramazanın bitmesiyle düğün sezonunun canlanmaya başlayacağını belirten Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın başından bu yana çoğu sektörde durulmalar yaşandı. Organizasyonların ertelenmesi, daha kısıtlı organizasyonların yapılması gibi sebeplerden düğün sektöründe müşteri kayıpları bir hayli arttı. Fotoğrafçılar, düğün salonları, gelinlikçi, çiçekçi, çeyizci, beyaz eşyacı gibi binlerce esnafımız olumsuz etkilendi. Dolayısıyla 2 yıldır yaz sezonları düğün sektörü için verimli geçmedi. Bu yıl evlenecek çiftlerimiz ve aileleri sezonda yoğunluktan dolayı mağdur olmamak adına kuyumcudan beyaz eşyacıya, fotoğrafçıdan düğün salonuna tüm hazırlıklarını tamamlamalı."

"DEVLETİMİZ PİYASA KOŞULLARINI BAZ ALARAK YENİ PAKETLER SUNMALI"

Palandöken, 2020'de 488 bin 335 çiftin evlendiğini, bu sayının 2021'de yüzde 15 artarak 561 bin 710 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı. Bu yıl söz konusu sayının 2 katına çıkacağını öngördüklerine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"1 milyona yakın çiftimiz bu yaz düğününü yapacak ancak piyasadaki fiyat artışları, çiftlerimizin bütçelerini kısıtlıyor. Günümüz koşullarında ortalama bir düğün yapmanın maliyeti, beyaz eşyasından koltuk takımına, düğün salonundan ziynet eşyalarına toplamda 150-200 bin lira gibi seviyelere çıkıyor. Durumun böyle olması evlilik hazırlığındaki çiftlerimizi düğünden vazgeçirip, sadece nikah yapma düşüncesine sokuyor. Hem evlenecek çiftlere hem de esnaftaki hareketliliğe fayda sağlaması için devletimiz piyasa koşullarını baz alarak yeni paketler sunmalı. Bankalar da cüzi faizli ihtiyaç kredileri sunarak vade süresini uzun tutmalı."

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Son Güncelleme: 16.04.2022 14:31
Anahtar Kelimeler:
Evlenmeye De Zam Geldi
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