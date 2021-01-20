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Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli İzmit'te evde doğum yapan bir kadın, yenidoğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:21
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
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Türkiye'de Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde iddiaya göre M.T. (29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı.

M.T. daha sonra ise yenidoğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

EŞİ, İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

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M.T.’nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

POLİS HASTANE ODASI ÖNÜNDE ÖNLEM ALDI

M.T.’nin hastane odası önünde polis ekiplerinin güvenlik amacıyla beklediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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