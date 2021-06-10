Euro 2020 başlıyor

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin forma giymesi beklenmiyor.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE 5. KEZ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı. Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.