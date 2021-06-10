banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yüksek Mahkeme: İmzasız ihbarları değerlendirmiyoruz!
Yüksek Mahkeme: İmzasız ihbarları değerlendirmiyoruz!
UBP Mars’tan CTP Venüs’ten
UBP Mars’tan CTP Venüs’ten
‘’Buraları kimlere bırakmayı düşünüyorlar?’’
‘’Buraları kimlere bırakmayı düşünüyorlar?’’
Keşke…
Keşke…
banner376

Euro 2020 başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) başlıyor. Türkiye A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

10 Haziran 2021 Perşembe 11:15
Euro 2020 başlıyor
banner337

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin forma giymesi beklenmiyor.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

banner341
TÜRKİYE 5. KEZ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı. Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

banner360
Son Güncelleme: 10.06.2021 11:28
Anahtar Kelimeler:
Euro 2020
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye’de aile hekimleri de Biontech aşısı yapmaya başladı
Türkiye’de aile hekimleri de Biontech aşısı yapmaya başladı
Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu
Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Türkiye’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Hatay ile KKTC arasında karşılıklı deniz otobüsü seferlerinde sona yaklaşıldı
Hatay ile KKTC arasında karşılıklı deniz otobüsü seferlerinde sona yaklaşıldı
Çavuşoğlu: “Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki ülke ve böyle kalacaklar“
Çavuşoğlu: “Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki ülke ve böyle kalacaklar“
Gazeteden sepet örüyorlar
Gazeteden sepet örüyorlar
Türkiye'den KKTC'ye gidişler için eski tip kimlik kartları 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacak
Türkiye'den KKTC'ye gidişler için eski tip kimlik kartları 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim