Eskort sitesinden tanıştığı kadına 4 bin TL kaptırdı

Eskişehir'de pazarcılık yapan İ.K. (49), eskort sitesi üzerinden anlaştığı kadın tarafından 4 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İSTENİLEN PARAYI TAKSİTLER HALİNDE GÖNDERDİ

Eskişehir'de yaşayan İ.K., bir eskort sitesi üzerinden tanıştığı kadın ile cep telefonu aracılığıyla mesajlaşarak, ilişki için 4 bin TL'ye anlaştı. Kadın, pazarclılık yaparak geçimini sağlayan İ.K.'ye parayı, verdiği banka hesap numarasına yatırmasını söyledi. İ.K. de Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinden 4 bin TL'yi verilen hesap numarasına taksitler halinde gönderdi.

SAATLERCE BEKLEDİ AMA...

Paranın tamamlanmasının ardından İ.K., randevu için verilen adrese geldi. Saatlerce beklediği kadın ise gelmedi. İ.K., kadının cep telefonunun da kapalı olması üzerine dolandırıldığını anladı.

ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDU, SONRA VAZGEÇTİ

Polise gidip, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla şikayetçi oldu. Ancak bir süre sonra telefon numarası ve banka hesap numarasını da verdiği kadına karşı şikayetinden vazgeçti. Polisin başlattığı soruşturma ise sürüyor.