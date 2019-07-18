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Eski Cumhuriyet Yazarlarının Cezalarına Bozma İstemi

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA, ESKİ CUMHURİYET GAZETESİ YAZAR VE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA

Eski Cumhuriyet Yazarlarının Cezalarına Bozma İstemi

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA, ESKİ CUMHURİYET GAZETESİ YAZAR VE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:47
Eski Cumhuriyet Yazarlarının Cezalarına Bozma İstemi

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA, ESKİ CUMHURİYET GAZETESİ YAZAR VE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM" SUÇUNDAN KURULAN MAHKUMİYET HÜKÜMLERİNİN BOZULMASI TALEP EDİLDİ

Ankara, 18 Temmuz 19 (.): Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri Orhan Erinç, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart ile Ahmet Şık hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin bozulması istendi.
İstanbul'da yargılanan eski Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç, eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında, yerel mahkemece "FETÖ'ye yardım suçundan" verilen hapis cezaları ile beraat hükümleri, istinaf tarafından yasaya uygun bulunmuştu. 
İstinaf kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnameyi hazırlayarak Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.
Tebliğnamede Orhan Erinç, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya'ya, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan verilen hapis cezalarının bozulması istendi. Sanıkların, beraatine karar verilmesi talep edildi. 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, temyiz talepleri reddedilen veya temyiz talebinde bulunmayan diğer sanıklar Bülent Utku, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik hakkında da bozma kararının, Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 306. maddesi gereğince sirayet ettirilmesi görüşüne yer verildi. CMK'nin 306. maddesi, "Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların temyiz isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz isteminde bulunmuşçasına hükmün bozulmasından yararlanırlar." düzenlemesini içeriyor. 
Tebliğnamede, Ahmet Şık hakkında, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün de bozulması talep edildi. Ahmet Şık'ın üzerine atılı eylemlerin "silahlı terör örgütüne yardım" suçunu değil, "terör örgütü propagandası" ve "devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçlarını oluşturacağı görüşüne yer verildi. 
Sanıklardan Yusuf Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'ya "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hapis cezalarının ise onanması istendi.
Tebliğnamenin bağlayıcı niteliği bulunmuyor. Dosyada son kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek. 

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YEREL MAHKEME KARARI 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2018'de açıkladığı kararında, Akın Atalay'ın "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Heyet, tutuklu sanık Akın Atalay'ın tahliye edilmesini kararlaştırmıştı. 
Mehmet Orhan Erinç'i de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. 
Mahkeme heyeti, aynı suçtan sanıklar Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay, Aydın Engin'in 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in 3 yıl 9'ar ay, Yusuf Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. 
Heyet, Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak bu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.
Sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatlerine karar veren mahkeme, tüm sanıkların "güveni kötüye kullanma" suçundan beraatini kararlaştırmıştı. 
Mahkeme heyeti, firari sanıklar; gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı.
(AA/GÜL)
 

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