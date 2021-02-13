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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalandıktan sonra 16 Kasım 2020’de hastanede tedavi altına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 16:12
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş yarın öğlen namazı vakti Fatih Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek. Topbaş'ın ölüm haberinin ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız" dedi.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş geçtiğimiz kasım ayında koronavirüse yakalanmıştı. 76 yaşındaki Kadir Topbaş, Amerikan Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

16 Kasım'dan itibaren corona virüsü tedavisi gören ve 4 Aralık'ta yoğun bakıma alınan Topbaş, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti.

Topbaş, yaklaşık 3 aydır süren yaşam mücadelesini bugün saat 16.00 sıralarında kaybetti.

Kadir Topbaş için yarın öğlen namazı vakti Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Topbaş’ın, Fatih Camii haziresine defnedileceği kaydedildi.

Topbaş, 2004 yılından itibaren 3 dönem üstlendiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevinden, 2017 yılında tartışmalı bir şekilde istifa ederek ayrılmıştı.

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Topbaş’ın ölüm haberinin ardından Twiter hesabından bir açıklama yapan TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey’i, İstanbul’a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın ise Topbaş için, “Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul'da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Topbaş'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında: “Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadeleri yer aldı.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

Kadir Topbaş, Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde bağlı Altıparmak köyünde 1945 yılında doğdu. Üç aylıkken İstanbul’a gelen Topbaş, orta öğrenimine Işık Lisesi’nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde “Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri” başlığıyla tamamladı.

Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalışan Topbaş 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi’den Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi.

28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AKP’den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Topbaş üç dönem yürüttüğü bu görevinden 2017 tartışmalı bir şekilde yılında istifa etti. Özleyiş Topbaş’la evli olan Kadir Topbaş’ın üç çocuğu var.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Topbaş
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