banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103242
ALTIN
276.278
DOLAR
5.7147
STERLİN
7.1053
EURO
6.3223
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
ATV aracın kontrolünü kaybedip yoldan 30 metre aşağıya düştüler
İKİ KİŞİ YARALANDI
Bafra’da motor kazası: 1 ağır yaralı
MOTOSİKLET KAZASI
banner307

Eski generalin emir astsubayı da ankesörden çıktı

FETÖ TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 50 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda, eski Korgeneral Metin İyidil'in emir astsubaylığını yapan M.Y. gözaltına alındı. 

Eski generalin emir astsubayı da ankesörden çıktı

FETÖ TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 50 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda, eski Korgeneral Metin İyidil'in emir astsubaylığını yapan M.Y. gözaltına alındı. 

16 Eylül 2019 Pazartesi 06:57
Eski generalin emir astsubayı da ankesörden çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 50 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil'in emir astsubaylığını yapan M.Y. gözaltına alındı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 50 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 168'e yükseldi. Diğer, 55 firari şüpheliyi arama çalışması ise sürüyor. 
Bu arada gözaltına alınan şüphelilerin ifade alma işlemi de devam ediyor. 
Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil'in 2014-2015 yılları arasında emir astsubaylığını yapan şüpheli M.Y'nin de olduğu kaydedildi. 

banner317
Şüpheli M.Y'nin, örgütün mahrem yapılanması kapsamında haberleşme aracı olarak kullandığı ankesör-sabit kontörlü hatlardan irtibat kurduğunun tespit edildiği öğrenildi. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme aracı olarak kullandığı ankesör-sabit kontörlü hatlarla irtibat sağladığı tespit edilen muvazzaf 223 astsubay hakkında dün gözaltı kararı çıkarılmıştı. 
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 100'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 41'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 32'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 46'sının Jandarma Genel Komutanlığı'nda ve 4'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtilmişti.
Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul dahil 50 il ve KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.
 

Son Güncelleme: 16.09.2019 11:05
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Soruşturması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara’daki Suriye Zirvesi’nin ana gündemi İdlib
Ankara’daki Suriye Zirvesi’nin ana gündemi İdlib
S-400 sisteminin ikinci bataryalarının intikali tamamlandı
S-400 sisteminin ikinci bataryalarının intikali tamamlandı
Her bir heykel için 4 bin metre uzunluğunda metal çubuk kullandı
Her bir heykel için 4 bin metre uzunluğunda metal çubuk kullandı
Çankırı merkezli FETÖ operasyonu
Çankırı merkezli FETÖ operasyonu
Uzun süreli ağız gargarası kullanımı mantara sebep oluyor
Uzun süreli ağız gargarası kullanımı mantara sebep oluyor
Anne adaylarına günde 10 fındık tüketmeleri önerisi
Anne adaylarına günde 10 fındık tüketmeleri önerisi
“Kalp hastalıkları gençlerde ve sporcularda ani ölüm nedeni“
“Kalp hastalıkları gençlerde ve sporcularda ani ölüm nedeni“
Davutoğlu Ak Parti'den istifa etti
Davutoğlu Ak Parti'den istifa etti
Türkiye-KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması TC Resmi Gazete'de
Türkiye-KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması TC Resmi Gazete'de
“Takım sporları akran zorbalığının önüne geçilmesinde etkili“
“Takım sporları akran zorbalığının önüne geçilmesinde etkili“

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim