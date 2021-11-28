Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında vefat etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1949 yılında dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Gaziantep Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra kamuda görev alan Cengiz, Köy Koop Merkez Birliği'nin kurucu uzmanı olarak çalıştı. Ardından Tanzim Satışlar (TANSA) Genel Müdürlüğü yapan Mustafa Cengiz, 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte kamudan ayrılarak özel sektörde iş hayatına atıldı.

Ortadoğu ülkelerine dönük işler yapan Cengiz, akaryakıt sektöründe yoğunlaştı. Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası'nda genel başkanlık, İstanbul Ticaret Odası Petrol Meslek Komiteleri'nde sektör temsilciliği görevleri üstlenen Cengiz, Galatasaray Kulübünün de aktif üyelerinden biri konumundaydı.

Galatasaray Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliği yaparak yeni tüzük çalışmalarına katkı veren Cengiz, divan kurulu ve genel kurul toplantılarındaki konuşmalarıyla da ön plana çıkmıştı.

20 OCAK 2018'DE BAŞKAN SEÇİLDİ

Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Galatasaray Kulübünün 37. başkanı oldu.

Söz konusu kongrede Dursun Özbek ile yarışan Cengiz, oyların bin 703'ünü alarak başkanlığa seçildi.

Göreve geldikten sonra finansal fair-play ile ilgili sorunlarla mücadele eden ve UEFA ile sık görüşmeler gerçekleştiren Mustafa Cengiz yönetimi, sezon sonunda futbolda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp, kadın basketbolda da FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı.

Mustafa Cengiz, Mayıs 2018'de olağan seçimli genel kurulda bir kez daha başkanlık mücadelesi verdi. Kurul listesinde birçok değişiklik yapan Cengiz, 2 bin 525 oy alarak Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nu geride bıraktı ve tekrar başkanlığa seçildi.

Girdiği ikinci seçimde güvenoyu alan Cengiz başkanlığındaki Galatasaray, 2018-2019 sezonunda futbolda üst üste 2. kez şampiyonluğu elde etti. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı da alan sarı-kırmızılılar, önemli bir başarıya imza attı.

Futbolda alınan kupalara rağmen futbol dışı branşlarda başarısız olunması, özellikle geçen sezon erkek basketbolda son haftalarda kümede kalınması nedeniyle Mustafa Cengiz yönetimi büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Mustafa Cengiz, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına tekrar aday olmayacağını duyurmuştu. Cengiz'in aday olmadığı genel kurulda, 19 Haziran 2021'de başkanlığa Burak Elmas seçilmişti.

FUTBOLDA TEK TEKNİK DİREKTÖR

Mustafa Cengiz, bin 246 gün süren başkanlığı döneminde futbolda sadece Fatih Terim ile çalıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Dursun Özbek döneminde Aralık 2017'de 4. kez göreve getirilen Fatih Terim ile çalışmaya devam etti. Galatasaray, bu sürede futbolda 4 kupa kazandı.

Cengiz, başkanlığı döneminde birçok kez sorun yaşadığı ve kamuoyu önünde polemiklere girdiği Terim ile görev süresinin son bölümünde yola devam etmeme kararı almıştı.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, aynı yılın mayıs ayında beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirdi. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi gördü. Mustafa Cengiz, başkanlığından sonraki süreçte de sağlık sorunlarıyla mücadele etti.