Escort sitesinde tanıştı! Gerçeği öğrenince parke taşıyla dövdü

Bursa'da gözü dönmüş adam, eskort sitesinden tanışıp buluştuğu kadının transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında parke taşıyla döverek hastanelik etti.

Bursa'da Ertan A. (37), internetten eskort sitesi üzerinden tanışıp, buluştuğu Deniz T.'yi (32), transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında parke taşıyla dövdü. Ertan A.'ya tepki gösteren çevre sakinleri, polis ve mahalle bekçileri tarafından sakinleştirildi. Gözaltına alınan Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" yanıtını verdi.

Olay, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Ertan A. (37), internette, bir eskort sitesi üzerinden Deniz T. isimli kişiyle irtibata geçti. Sosyal medya üzerinden yaklaşık bir haftalık yazışmanın ardından Ertan A., Deniz T.'yi evine davet etti. Ertan A., evinin önünde buluştuğu Deniz T.'nin internette fotoğrafını gördüğü kişi olmadığını fark etti. Transseksüel olduğunu söyleyen Deniz T. ile Ertan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ertan A. kaldırımdaki parke taşını kapıp, Deniz T.'ye vurmaya başladı. Kavgayı gören çevre sakinleri, araya girdi.

Deniz T.'yi bırakıp, kaldırımda sigara yakan Ertan A., kendisine tepki gösteren mahallelinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Deniz T., ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelen polis ekipleri, Ertan E.'yi evinde gözaltına aldı. Bu sırada tepkilerini sürdüren çevre sakinlerini, mahalle bekçileri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor niye yaptım" cevabını verdi. Ertan E., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.