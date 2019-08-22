Esad rejimi TSK'nın gözlem noktasına yakınındaki bölgeyi havadan vurdu

Esad rejimine bağlı uçakların, Tel Tukan bölgesi güneyinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 8 numaralı Gözlem Noktası'nın 7,5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi vurduğu bildirildi.



Gözlem Noktası'nda herhangi bir hasar meydana gelmezken, TSK personelinden yaralananın olmadığı öğrenildi.Öte yandan TSK gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.





TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına takviye amaçlı çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmatla takviye yaptı.

REJİM GÜNEYE İLERLİYOR

Rejim, Rusya'nın ve İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla son 10 gündür İdlib'in güneyinde ilerliyor.



Söz konusu bölgeden 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana 1 milyona yakın sivil Suriye-Türkiye sınırı hattına göç etti..Yerel kaynaklar, saldırıların Maaretinuman ve Serakib ilçelerine yayılması halinde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona ulaşabileceğini belirtiyor.



Rejim, 19 Ağustos'ta 8 nolu noktanın güneyindeki Morik'te bulunan 9 nolu noktaya intikal esnasında TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı.