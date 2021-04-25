Ertuğ Koruyan vefat etti

Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Perihan Abla gibi sayısız dizi ve filmde rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun acı haberi sevenlerini yasa boğdu.

Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza gelenler, Güler misin Ağlar mısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi birçok dizi ve filme imza atan Yeşilçam'ın usta oyuncusuErtuğ Koruyan kalp krizine yenik düştü."İKİ ELİM YAKANDA BİLESİN"Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ertuğ Koruyan dün akşam saatlerinde hayata veda etti. Usta oyuncunun ölümü sonrası paylaşım yapan Serhan Koruyan, "Ben seni hep böyle mutlu hatırlayacağım can yoldaşım, koyverdin gittin ya beni iki elim yakanda bilesin" ifadelerini kullandı. Usta oyuncu, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera kamera karşısına geçmişti.