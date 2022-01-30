Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri "Ara-Bul-Yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Muş'ta "Eren Kış-17 (Muş- Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1071 personel 74 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Operasyonları', inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor.