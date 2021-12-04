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Eren Kış-11 operasyonu başlatıldı

Muş ve Diyarbakır'da, Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 09:21
Eren Kış-11 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Muş ve Diyarbakır illerinde “Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca müştereken; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1300 personel 84 operasyonel tim görev alıyor.

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Eren Kış-11 operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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