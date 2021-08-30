Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "30 Ağustos, milletimizin kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtığı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde ve dış temsilciliklerde okunmak üzere yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında asırlara sâri şanlı tarihin köşe taşlarından biri olan Büyük Zafer’in 99. yıl dönümüne kavuşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını kaydetti.

Türk milletinin, Kıbrıs Türklerinin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarının her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik eden Erdoğan, bu gurur günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dost ve kardeşlerine şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sundu.

Erdoğan mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ü, TBMM mensuplarını ve kahraman askerleri rahmetle andı.

Gazi Mustafa Kemal’in başkomutanlığında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz’un, 4 gün süren göğüs göğse çarpışmaların ardından Dumlupınar’da kesin bir zaferle sonuçlandığını belirten Recep Tayyip Erdoğan, “Dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle Türk Milleti, şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini göstermiştir. 30 Ağustos, milletimizin kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtığı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir” ifadelerini kullandı.

Her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen kazanılan bu zaferle 1071 Malazgirt’te kendilerine yurt kılınan toprakların ezeli ve ebedi vatanları olduğunun bir kez daha tescil edildiğini vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Büyük Zafer’e ilham veren ruh, inanç ve irade, 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir.

Savunma sanayiinden ekonomiye, dış politikadan enerjiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden taşeron terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda elde ettiğimiz başarılar, bunun en önemli nişaneleridir.

Ülkemiz bugün sadece sınırları içinde yaşayan 84 milyon vatandaşının değil, Balkanlardan Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya gönül coğrafyasındaki yüz milyonlarca dost ve kardeşinin de umudu haline gelmiştir.

Allah’ın yardımı, kalbi bizimle çarpan dostlarımızın desteği ve necip milletimizin samimi duasıyla inşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız.

İçimizdeki kimi bedhahlara rağmen, zalimler karşısında mazlumun hakkını savunmaya, tüm dünyada barışın, adaletin ve özgürlüğün hâkim olması için gayret göstermeye devam edeceğiz.

“99 YIL ÖNCE DUMLUPINAR’DA ŞAHA KALKAN İMANIN REHBERLİĞİNDE…”

Bundan 99 yıl önce Dumlupınar’da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını minnetle yâd ediyorum.

Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Milletimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!”