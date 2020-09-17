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Erdoğan:türkiye Doğu Akdeniz’de Şantaj Ve Haydutluğa İzin Vermeyecek

Ankara, 17 Eylül 20 (TAK): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz\'le ilgili

17 Eylül 2020 Perşembe 18:09
Erdoğan:türkiye Doğu Akdeniz’de Şantaj Ve Haydutluğa İzin Vermeyecek
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Ankara, 17 Eylül 20 (TAK): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili "Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği, artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.

"ÜLKEMİZİN VE KKTC'NİN HAKLARINI SONUNA KADAR SAVUNUYORUZ"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını sonuna kadar savunduklarını vurgulayan Erdoğan, "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği, artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde meselenin çözüm yeri olarak diplomasi masasının öne çıkarılması elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

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Başından beri bu meselede sorunun diyalogla, müzakereyle komşuluk hukuku içinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik. Sürecin bu aşamaya gelmesinde Türkiye'nin sağduyulu, soğukkanlı ama bir o kadar da dirayetli tavrının önemli payı vardır. Bundan sonra da gereken olgunluğu özellikle göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizle beraber bölgemizin de barış, huzur ve istikrarı için çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye'ye samimiyetle yaklaşanlar bizden daima hüsnüniyet görecekler. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını test edenler de her zaman hak ettikleri cevabı bizden alacaklardır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

ERDOĞAN'DAN MACRON'A: “FRANSA’NIN BAŞINDAKİ KİFAYETSİZ MUHTERİS”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi.

Erdoğan izlenen dış politika ile ilgili eleştirileri "Türkiye her şeyden vazgezeçerse Fransa, başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağduyulu siyasete mi yönelir? Eksik bıraktığımız her yerin yalan, yanlış, fitne odakları tarafından doldurulması kaçınılmaz. Bunun için gece gündüz milletimizle olacağız”şeklinde konuştu.

(AA/DW/FG)

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